غوتيريش: شعرت بصدمة شديدة من استهداف مدرستين للأونروا في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد إنه “شعر بصدمة شديدة” من مقتل وإصابة العشرات، ومنهم نساء وأطفال، جراء قصف مدرستين تابعتين للمنظمة الدولية في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة.

وأضاف أن الضحايا “كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة”، وأردف في بيان “مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة في جميع أنحاء غزة بسبب اشتداد القتال. أؤكد مجددا أنه يجب ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة”.

وتابع أن الحرب التي تدور قطاع غزة تسببت في سقوط “عدد صادم وغير مقبول من الضحايا المدنيين”، داعيا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.