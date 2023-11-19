الصين تعلن استضافة وفدًا عربيًا - إسلاميًا لبحث مستجدات الوضع في فلسطين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، عن زيارة وفد يضم وزارة خارجية دول عربية وإسلامية بكين، الإثنين، لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وسبل حل القضية الفلسطينية.



وذكرت الخارجية الصينية، في بيان، أن وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وإندونيسيا ريتنو مرسودي، وفلسطين رياض المالكي، ومعهم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، يزورون بكين، الإثنين والثلاثاء.



وأوضح البيان، أن الأطراف سيبحثون في إطار الزيارة "سبل تخفيف التوترات في الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين، وحماية المدنيين، وإجراء اتصالات وتنسيق معمق لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".



ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، في دار ضيافة الدولة دياويوتاي، في بكين، الإثنين.