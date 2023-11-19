«الأغذية العالمي»: قليل من شاحنات الغذاء يصل العائلات في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

كشف برنامج الأغذية​​​​​​​ العالمي أن «عدداً قليلاً من الشاحنات توصل الإمدادات الغذائية إلى العائلات في قطاع غزة، التي ظل أفرادها بدون أكل لعدة أيام».

وكتب البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تدوينة على حسابه عبر منصة «إكس» أمس: «بسبب ندرة الوقود المتاح، يمكن لعدد قليل من الشاحنات توصيل الإمدادات الغذائية الحيوية إلى العائلات في غزة، التي ظل أفرادها بدون أكل لعدة أيام».

وأضاف: «فرقنا تتواجد على الأرض وتقوم بالإشراف على حركة شاحنات الغذاء، إلا أن الأمر يزاد صعوبة مع طقس اليوم السيئ، واشتداد برد الشتاء».

وفي سياق آخر، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إن فرنسا سترسل سفينة حربية إلى شرق البحر المتوسط لتقديم الدعم الطبي لسكان غزة المحتاجين.

ومن المقرر أن تصل حاملة المروحيات التابعة للبحرية الفرنسية إلى مصر في غضون أيام قليلة. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تغادر طائرة أخرى مليئة بالمعدات الطبية والمساعدات فرنسا في بداية الأسبوع. وقالت باريس أيضا إنها مستعدة لاستقبال الأطفال الفلسطينيين المرضى والمصابين من قطاع غزة الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل في المستشفيات الفرنسية.