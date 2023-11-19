روسيا وإيران تشددان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت روسيا وإيران، اليوم الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالا إنه يجب تقديم مساعدة عاجلة للسكان المدنيين هناك، معربين عن القلق العام من المواجهة المسلحة المستمرة في القطاع.

وقالت روسيا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بناء على طلب من طهران.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: «تركز الاهتمام الرئيسي خلال المحادثة على الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

وتابعت: «عبّر (الوزيران) عن القلق العام من المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة… وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين».

واتهمت روسيا الولايات المتحدة والغرب مرارا بتجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967. وتقيم روسيا علاقات مع إيران وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والقوى العربية الكبرى، وكذلك مع الفلسطينيين وإسرائيل.

ولليوم الـ44 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 12415 فلسطينيا.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1300 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحدا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

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