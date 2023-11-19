غالانت: إسرائيل تخوض حرب "متعددة الجبهات"

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن بلاده تخوض حربًا "متعددة الجبهات" حتى لو تركزت في غزة، التي تشهد عدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف غالانت، حسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن حزب الله اللبناني أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل لكنه "يدفع ثمناً باهظاً" كل يوم.

أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، فقال إن هناك محاولات كثيرة للقيام بعمليات ضد إسرائيليين يتم إحباطها من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

إلى ذلك انتقد إيران، قائلاً: "رصدنا اتجاهاً متزايداً من إيران لتكثيف هجماتها عبر وكلائها في العراق وسوريا واليمن".

يذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد قصفاً متبادلاً شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وحزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة من ناحية أخرى، منذ السابع من أكتوبر بعدما تسلل عناصر من كتائب القسام، الذراع المسلح لحماس، وفصائل فلسطينية أخرى إلى قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

ما دفع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى التحذير من احتمال "توسع الأعمال العدائية".

في حين حملت السلطات الإسرائيلية الحكومة اللبنانية، مسؤولية أي تفلت من قبل حزب الله أو غيره على الحدود.

بينما نبه العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، وتتحرك بالتزامن مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلاً عن العراق واليمن حتى.

إلا أنه حتى الساعة لا تزال تلك المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مضبوطة إلى حد بعيد.

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