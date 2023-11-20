ماهيتاب محمد: كلنا شهود عيان على فترة صعبة مرت بسلام بفضل رؤية الرئيس السيسى

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وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، خلال المؤتمر الجماهيري الذى تنظمه أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، مساء اليوم الأحد، لدعم الرئيس السيسي، الى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية من القضاء على فيروس سي والتخلص من ظاهرة العشوائيات، فضلا عن دعم وتمكين المرأة والشباب، لافتة أن الرئيس السيسي قد منحنا الفرصة الكاملة للانخراط في العمل السياسي، لذا نجد أن تمثيل المرأة في مجلس النواب قد وصل إلى 25%، وبلغ 21% لفئة الشباب، كما حصدت المرأة المصرية مكاسب عديدة ظهرت في تولى الكثير من المناصب القيادية الهامة، لذا حان الوقت لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة.
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