شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مشروعات النفع العام بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
واستعرض زين الدين، طلي الإحاطة قائلا:" إن عدم الانتهاء من إجراءات نقل ولاية مساحة أرض تقدر بـ (79) فدانا تقع بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات للنفع العام بها، أن مثل تلك المعوقات تؤجل تنفيذ مشروعات النفع العام.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لنقل ولاية المساحة المذكورة لإقامة مشروعات للنفع العام عليها تمهيداً لصدور قرار جمهورى بهذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مركز شباب بكفر الجنيدي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
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