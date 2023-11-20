شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن للنواب: افتتاح فرع بنك ناصر بمدينة أبو حماد بالشرقية الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن ملف إنشاء منطقة التأمينات والمعاشات بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية والسابق إدراجها بخطة وزارة التضامن.

وتساءل النائب ثروت سويلم خلال مناقشة طلب الإحاطة عن السبب في عدم البدء في إجراءات إنشاء منطقة التأمينات والمعاشات الاجتماعية بمدينة أبو حماد، وهو الأمر الذي تسبب في سحب قرار التخصيص.

وتضامن عدد من النواب أعضاء اللجنة، مع طلب النائب ثروت سويلم، منتقدين تقاعس الهيئة في منطقة التأمينات الاجتماعية بمدينة أبو حماد، والذي بذلت فيها جهود كبيرة في إجراءات التخصيص والإنشاء في 2017.

من جانبه عقب محمد سعودي، نائب رئيس هيئة التأمينات، وقال إن إجراءات الطرح والإسناد لمنطقة التأمينات والمعاشات في أبو حماد صدر قراراً بها من الهيئة بمتابعة مستمرة من النائب ثروت سويلم، وقامت الهيئة بتوفير الاعتماد المالي لإنشاء منطقة للتأمينات والمعاشات بمدينة أبو حماد بالشرقية وفوجئت الهيئة بصور قرار للمحافظ بسحب التخصيص.

وأشار سعودي إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة المحافظة لتجديد قرار التخصيص وإعادته للهيئة، وأوصت لجنة التضامن بسرعة مكاتبة محافظ الشرقية مرة ثانية لتحديث قرار التخصيص الموقع المشار إليه لإنشاء منطقة التأمينات بالشرقية.

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن مقر بنك ناصر الاجتماعي

الذي تم إنشاؤه منذ ثلاث سنوات بمجمع خدمات مجلس مدينة أبو حماد، وتم التشطيب والتأثيث واستكمال الإجراءات الأمنية ولم يتم افتتاح البنك حتي الآن.

وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، من اللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن، التواصل مع الوزيرة الدكتورة نيفين القباج لاتخاذ قرار تشغيل بنك ناصر الاجتماعي بأبو حماد، حيث أكد درويش أن وزيرة التضامن أكدت على افتتاح البنك أوائل الشهر القادم، وذلك بمشاركة الوزيرة وحضور أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب .