وول ستريت جورنال: مسؤولو إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين اميركيين بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تكافح لإقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.

واردفت "وول ستريت جورنال" بان "مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل، وقد أعربت واشنطن للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد القتلى المدنيين في غزة".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: "قلقون إزاء عدد الضحايا الفلسطينيين وخطط إسرائيل النهائية لغزة"، وذكرت بان "محادثات بايدن ونتانياهو أصبحت أكثر توترا مع استمرار نتانياهو في رفض فترات هدنة أطول".