وحدات الدفاع الجوي الروسية تعترض طائرة مسيرة استهدفت موسكو

اشار رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الى إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت طائرة مسيرة استهدفت المدينة اليوم الأحد. واوضح سوبيانين في تصريح له، أن "الوحدات في منطقة إليكتروستال بشرق العاصمة اعترضت الطائرة المسيرة". وتابع قائلا إنه "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الحطام المتساقط نتيجة العملية لم يتسبب في إصابات أو أضرار".

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