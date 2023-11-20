جورج عطالله: نرفض تعيين قائد الجيش بمن حضر وأفضل الحلول ان يستلم الضابط الأعلى رتبة

أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، الى أننا "​كنا نحاول خلق ما يشابه ربط نزاع مع القوات اللبنانية"،معتبراً أن "قول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عار.. فهيدا المستوى يلي بيحكي في وليرد بالسياسية أفضل".

وشدد عطالله، في حديث للـ"جديد"، على أننا "نرفض تعيين قائد الجيش بمن حضر ومن دون توقيع الـ24 وزيرا وأفضل الحلول ان يستلم الضابط الأعلى رتبة".