قصف الجيش الاسرائيلي مساء اليوم اطراف بلدة عيتا الشعب ومنطقة قطمون في خراج بلدتي رميش ويارون واحراجها بعدد من القذائف، فيما اطلق العدو القنابل المضيئة فبالة موقع تلة الراهب ترافق ذلك مع قصف متقطع للمنطقة خراج رميش.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف عيتا الشعب ومنطقة قطمون وقنابل مضيئة قبالة موقع تلة الراهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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