عقيص: كل المعطيات الحالية توجب علينا ان نتعالى عن عدواتنا لإحتضان المؤسسة العسكرية

لفت النائب جورج عقيص، الى أننا "نمر بظرف أمني استثنائي، وكل نظامنا القانوي ينشئ علاقة بين رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وكل المعطيات الحالية توجب علينا ان نتعالى عن عدواتنا لإحتضان المؤسسة العسكرية".

واعتبر عقيص، في حديث للـ"جديد"، أن "التيار الوطني الحر ينتحر برصاصتين فميشال عون قال "الجيش انا ونا الجيش" وقال أنه يحمي حقوق المسيحيين واليوم هو يفرّط بالإثنتين"، لافتاً الى أنه "عندما تم تأخير تسريح اللواء الياس شامية كان الأمر ممكنا اما اليوم فالتمديد غير مسموح".

وفي الملف الفلسطيني، أضاف "السبب الذي يدفع الفلسطينيين الى الانتفاضة في غزة هو اسلوب التعامل معهم وقد بدأوا الانتفاضة في الحجارة، ورأينا ماذا فعلوا في 7 تشرين والمجتمع الدولي يتعامل مع فلسطين بإزدواجية معايير".