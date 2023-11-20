الحوت: الخيار الأفضل لملف قيادة الجيش هو تمديد سن التقاعد لكل العسكريين في مجلس النواب

اعتبر النائب عماد الحوت، أن "الخيار الأفضل لملف قيادة الجيش هو تمديد سن التقاعد لكل العسكريين في مجلس النواب فمؤسسات الدولة تتهاوى واحدة تلو الأخرى". ورأى الحوت، في حديث للـ"جديد"، أن "هناك مخرج في حالة الحرب وهو تأجيل تسريح الضباط وهو يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع ولكن الوزير أيضا لا يحضر جلسات مجلس الوزراء".

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