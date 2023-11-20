اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الى أن اسرائيل تخوض حرباً "متعددة الجبهات" حتى لو تركزت في غزة،
وذكر غالانت أن "حزب الله اللبناني أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل"، لكنه "يدفع ثمناً باهظاً كل يوم"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، اوضح غالانت إن هناك محاولات كثيرة للقيام بعمليات ضد إسرائيليين يتم إحباطها من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
ولفت الى اننا "رصدنا اتجاهاً متزايداً من إيران لتكثيف هجماتها عبر وكلائها في العراق وسوريا واليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: نخوض حربًا متعددة الجبهات وحزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ لكنه يدفع ثمناً باهظاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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