"حزب الله" نشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية اليوم

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، ملخص "عملياته المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 19-11-2023". وذكر الإعلام الحرلب أنه "في القطاع الشرقي: 1- الساعة 11:30 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة أثناء قيام العدو الإسرائيلي بأعمال الصيانة وتحقيق إصابات مباشرة. 2- الساعة 12:40 استهداف تجمّعٍ لأفراد وآليات العدو الإسرائيلي قرب موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 3- الساعة 15:45 استهداف ثكنة يفتاح (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة) وموقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 4- الساعة 15:50 استهداف موقع العباد بالصواريخ الموجّهة وإصابة التجهيزات الفنية المستحدثة وتحقيق إصابات مباشرة. 5- الساعة 16:25 استهداف تجمّعات متعددة لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة". - أما في "القطاع الغربي: 1- الساعة 8:30 استهداف موقع الضهيرة ونقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 2- الساعة 8:35 استهداف تجمّعٍ لجنود العدو الإسرائيلي في مركز سرية مستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة. 3- الساعة 11:30 استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.. 4- الساعة 11:30 استهداف تموضعات وكمائن العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 5- الساعة 12:00 استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 6- الساعة 12:45 استهداف موقع جل العلام ومحيطه بالصواريخ وقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".

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