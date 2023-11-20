عناية عز الدين: تم الاسبوع الفائت التحاق كل الطلاب النازحين من الحدود في مراكز الإيواء بالمدارس الرسمية في صور

اعلنت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين بانه "‏نتيجة المتابعة مع ذوي الطلاب ومع ادارات المدارس الرسمية في مدينة صور تم خلال الاسبوع الفائت التحاق كل الطلاب النازحين الموجودين في مراكز الإيواء، بالمدارس الرسمية في صور مع تزويدهم بالقرطاسية الضرورية". وتوجهت بالشكر "لكل الذين تابعوا معنا هذا الملف في إدارة وحدة الكوارث والمتطوعين معها للجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذا الهدف المهم والأساسي".

وردفت في تصريح لها، "كما توافقنا خلال اجتماعنا منذ بضعة أيام مع اليونيسف ووزارة التربية على استكمال العمل خلال الأسبوع المقبل بملف التحاق الطلاب النازحين الموجودين في ضيافة أقاربهم في مدينة صور وقرى القضاء بالمدارس لإستكمال العام الدراسي وعلى تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الأمر".