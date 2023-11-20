سبع محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد

وأعلنت محافظة ميسان عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعات والمعاهد فقط باستثناء (امتحانات الدور الثالث للدراسة الإعدادية) ليوم غد الاثنين وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت محافظة بابل تعطيل الدوام الاثنين باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية وامتحانات الدور الثالث.

وقررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام غدا باستثناء الأقسام الخدمية والدوائر الأمنية وطلبة امتحانات الدور الثالث، كما قررت محافظة كركوك تعطيل الدوام غداً في المدارس والجامعات والمعاهد باستثناء امتحانات الدور الثالث.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012