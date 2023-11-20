شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدة أمريكا الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر 96 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز كارتر أن سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة روزالين كارتر توفيت اليوم الأحد عن عمر ناهز 96 عاما.

وقال المركز في بيان إن زوجة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر توفيت وسط عائلتها.

أخبار متعلقة مصرع 6 أشخاص جراء أمطار غزيرة في البرازيل لتعزيز الردع النووي.. فرنسا تطلق صاروخًا باليستيًا طويل المدى

سبق وأعلنت عائلة كارتر في بيان في مايو الماضي أنها مصابة بالخرف لكنها تعيش بسعادة في منزل الزوجين في بلينز بولاية جورجيا.