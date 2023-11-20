شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء سفينة شحن تركية في البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختفت سفينة شحن تركية على متنها طاقم مكون من 12 فردًا، قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود وسط عاصفة يوم الأحد، وقالت السلطات المحلية إنها لم تتمكن من الاتصال بهم منذ ذلك الحين.

وقال مكتب حاكم إقليم زونجولداق، إن قبطان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ في الصباح أن السفينة كانت تنجرف نحو حاجز أمواج قبالة منطقة إيريجلي بالإقليم الواقع في شمال غرب تركيا.

بدء عمليات البحث

وأضاف الحاكم أن فرق البحث والإنقاذ انتشرت في المنطقة، وهي مستعدة لبدء العمليات عندما يسمح الطقس بذلك.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية يوم الأحد، وذكر بيان أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث.