مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لم تدخر جهداً لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

ثمن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة داخل أروقة منظمات المجتمع الدولي من أجل وقف الحرب في غزة، وفرض الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمة الراهنة.

وذكر الدبلوماسي الفلسطيني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات نجحت باقتدار في تمثيل المجموعة العربية داخل مجلس الأمن الدولي من خلال عضويتها النشطة والمحورية في المنظمة الدولية، وفي هذا الإطار تعمل المجموعة العربية بقيادة الإمارات على تنسيق مواقفها لوقف التصعيد والعودة إلى الآليات الدبلوماسية والسلمية للتأكيد على الحق الفلسطيني، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقرار حل الدولتين.

وأوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن دولة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل حماية حقوق الشعب الفلسطيني عبر أدوارها ودبلوماسيتها الفاعلة في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من شأن العمل السياسي والدبلوماسي باعتباره من أهم الأطر التي يجب السير عليها لحل الأزمة بشكل كامل، وهو ما تعمل عليه الإمارات من أجل إنهاء الصراع في المنطقة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض.

وأشاد الدبلوماسي الفلسطيني بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتوصيل صوت الشعب الفلسطيني وما يعيشه من معاناة وأزمات إلى المجتمع الدولي بهدف تكثيف الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على عدم استهداف المنشآت الصحية والإغاثية.