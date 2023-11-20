افادت "قناة" الجزيرة عن "مقتل 8 اشخاص في قصف إسرائيلي وإطلاق نار على المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة"، مشيرة الى ان "القوات الاسرائيلية تستهدف كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر".
وذكرت "انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي".
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