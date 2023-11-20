"جيروزاليم بوست": تل أبيب نفت التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار وإطلاق سراح الاسرى

اشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الى إن "تل أبيب نفت التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار وإطلاق سراح الاسرى".
وأفادت بأن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا رفض ادعاء مصدر من حماس بأنه تم التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار يوم الاثنين والإفراج عن عدد من الاسرى".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن صحيفة "الغد" الأردنية ذكرت نقلا عن مصدر من حماس "أن وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام سيبدأ في الساعة 11 صباحا يوم الاثنين وأن 50 اسير تحتجزهم حماس سيتم إطلاق سراحهم مقابل 50 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية".
وتعليقا على ذلك، أكد المصدر الإسرائيلي أنه "لا يوجد شيء حتى الآن".
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