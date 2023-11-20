هوكشتاين: واثقون من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح

اشار كبير مستشاري الخارجية الأميركية لأمن الطاقة العالمي عاموس هوكشتاين، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، الى إن "بلاده واثقة من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح"، لافتا الى ان "بعد أن أصبح النفط سلعة، تم استخدامه كسلاح بين الحين والآخر. لذلك نحن دائما نشعر بالقلق بشأنه، ونعمل ضد حدوث ذلك، لكنني أعتقد أن هذا لم يحدث بعد".
ولفت إلى أن "مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط، بما فيها السعودية، كان "قويا للغاية" خلال العامين الماضيين في محاولة لمنع وقوع صدمات بمجال الطاقة".
ورأى هوكشتاين أن "الدول العربية تدرك جيدا الموقف الأميركي في هذا المجال"، موضحا أن "واشنطن ودول الخليج لا تتفق دائما على بعض القضايا، لكن يمكنهم العمل معا".
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