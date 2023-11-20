نقلت 12.4 مليون راكب .. العربية للطيران تحقق 1.32 مليار درهم أرباحاً في 9 أشهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت العربية للطيران، تحقيقها أرباحاً بلغت 1.32 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر الماضي ، وسجلت زيادة قدرها 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت ايراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 16% لتصل الى 4.45 مليار درهم.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس الشركة: "نجحنا في تحقيق أرباح للشركة من خلال زيادة التشغيل وإطلاق رحلات جديدة ، وجاءت الزيادة في السعة الاستيعابية خلال هذه الفترة مدعومة بارتفاع الطلب، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين 12.4 مليون مسافر، بزيادة قدرها 36% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية قدرها 522 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر ، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومدعومة بإيرادات قوية سجلتها الشركة خلال الربع الثالث بلغت 1.63 مليار درهم.