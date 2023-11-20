حدث ليلاً| ضوابط طلبات التصالح في مخالفات البناء.. وتطورات اختطاف السفينة الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين، المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

النواب يحدد ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

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الحوثيون: نتعامل مع طاقم السفينة جالاكسي ليدر وفقًا لتعاليم ديننا الإسلامي

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع في بيان، اليوم الأحد، إن قواتهم البحرية نجحت في الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني.

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الحكومة بغزة: العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد أكثر من 13000 شخص

قال المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن أكثر من 6000 مفقودين حتى الآن جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة.

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مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، ثلاث طلبات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية واللائحية.

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الجهاد الإسلامي: نشيد بأشكال الدعم والإسناد التي ينفذها الحوثيون في اليمن

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأشكال الدعم والإسناد التي ينفذها الحوثيون في اليمن.

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أحمد موسى عن حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية: يهدد باتساع رقعة الحرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عواقب اختطاف السفية من البحر الأحمر، مع نفي من إسرائيل بأنها ليست تابعة لها، سيكون له عواقب وخيمة خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أنه من الممكن بعد هذا الحادث اتساع دائرة الحرب خارج غزة.

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الاحتلال: حماس أحضرت أسرى إلى مستشفى الشفاء بسيارات إسرائيلية في 7 أكتوبر

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنهم اكتشفوا اليوم نفقا أسفل مستشفى الشفاء في غزة.

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هل سيؤثر اختطاف السفينة الإسرائيلية على الملاحة العالمية؟.. خبير يُجيب

عقب اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على حادث اختطاف سفينة من البحر الأحمر من قبل الحوثيين، ونفي إسرائيل بأن تكون السفينة تابعة لها، منوها أن الحادث سيكون له تأثير كبير على الملاحة العالمية.

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3.2 مليار دولار تعهدات مالية خارجية لتنفيذ مشروعات الطاقة ببرنامج "نوفي"

كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغ نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.

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