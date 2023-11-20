ما هي جهود العمل لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة؟.. "مدير إدارة المرأة تُجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة شيرين عبدالحي مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين المرأة اقتصاديًا، وبناءً عليه تحرص وزارة العمل من جانبها على حماية المرأة في مختلف مراحلها العمرية، إذ يوجد إدارة عامة لشئون المرأة والطفل منوط بها تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة ومن لديهن أطفال منخرطين في سوق العمل إضافة لذوات الهمم.

أضافت عبدالحي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج 8 الصبح على DMC، أن ذلك يتم عن طريق تدريبهن على عدد من الحرف، مثل: "الخياطة والتطريز والطباعة على الأواني والمنسوجات"، إلى جانب تنمية مهاراتهن على كيفية إدارة المشروعات، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية.

وأوضحت مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، أنه بالتوازي مع ذلك تعمل مراكز التدريب المهني التي يُقدر عددها بـ75 مركز ثابت ومتنقل على تدريب الفتيات والسيدات بالفئة العمرية من 18 لـ45 عامًا على عدد من الحرف اليدوية المتنوعة حسب اختيارهن، وعقب انتهاء فترة التدريب التي تختلف من مهنة لأخرى تحصل المرأة على شهادة اجتياز معتمدة من جانب الوزارة تؤهلها للدخول في سوق العمل.

وأشارت إلى أنه يُحسب لوزير العمل، الاهتمام بهذا الملف، بإرساله منذ عام تقريبًا وحدة تدريبية متنقلة لمحافظة جنوب سيناء وتم تدريب 800 سيدة على عدد من الحرف التراثية ومشاركة منتجاتهم النهائية في عدد من المعارض.

وتابعت عبدالحي، أنه يوجد قطاع التشغيل المتخصص في توفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص يتم الإعلان عنها في نشرات التوظيف التي يتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، ويوجد أيضًا مكاتب التمثيل العمالي خارج البلاد التي تقوم بتوفير عدد من فرص العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

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