الأب مبارك لأهل السلطة: لقد استغلّيتم السلطة لتتسلّطوا على الناس فتقطعون ارزاقهم وتسوّدون أيامهم

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​كميل مبارك​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

قلْ لأهل السلطة: أيها الحيّات أولاد الأفاعي ، لقد استغلّيتم السلطة لتتسلّطوا على الناس فتقطعون ارزاقهم وتسوّدون أيامهم ، فإن كانت سلطتكم من الله ، فعليكم أن تعاملوا الناس برحمة الله وعدله ، أمّا وقد ظلمتموهم فيعني أنكم أخضعتم أنفسَكم لسلطة الشيطان الذي ستنالون نصيبه .