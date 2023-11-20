فوز خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

حقق مرشح الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، المعارض، خافيير ميلي فوزًا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، حيث حصل على حوالي 56 في المائة من الأصوات، وفقًا للنتائج الأولية. وحصل منافسه وزير الاقتصاد، سيرخيو ماسا، الذي أقر بالهزيمة، على حوالي 44 في المائة من الإجمالي، مع إحصاء 86 في المائة من الأصوات.

وبهذا الفوز، أطاح ميلي بالائتلاف البيروني المهيمن منذ فترة طويلة ومرشحه سيرخيو ماسا، الذي كان وزيرًا للاقتصاد وشهدت البلاد خلال وجوده في المنصب، تضخمًا بنسبة 143 في المائة ومستويات فقر قياسية.

يشار الى ان أبرز بنود برنامجه كانت هي التخلص من البيزو المتعثر لصالح الدولار الأميركي والتخلص من "سرطان التضخم".

يعارض الإجهاض، ويؤيد حق حمل السلاح، وتعهد بقطع العلاقات مع شركاء التجارة الرئيسيين للأرجنتين، الصين والبرازيل.