نيويورك تايمز: استراتيجية إسرائيل فشلت بالقضاء على حماس رغم سيطرتها الميدانية

قالت صحيفة نيويورك تايمز، "أن استراتيجية إسرائيل العسكرية للقضاء على حركة حماس في قطاع غزة لم تنجح لحد الآن في تحقيق أهدافها، بالرغم من سيطرتها على الأرض". وتتصاعد الإدانات الدولية ضد ما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم إبادة.



ووفق تقرير الصحيفة الأمريكية «The New York Times» "رغم أن اسرائيل تحرز تقدماً في السيطرة على الأرض في غزة، لكنها لم تتمكن من هزيمة حماس أو إطلاق سراح معظم الرهائن، في الوقت تتزايد الإدانات الدولية لسقوط الضحايا المدنيين".



وأفادت، "كلما طال أمد الحرب، زاد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، مع سحب 360 ألف جندي احتياطي عسكري من وظائفهم المدنية للقتال".



ونقلت عن الجنرال كينث ماكنزي القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية قوله بأن "الوقت ليس في صالح إسرائيل دوليا أو محليا".



وقال مسؤولون ومحللون، إن هذا يضع ضغوطا على الجيش الإسرائيلي لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بحماس في أسرع وقت ممكن.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي، إن الجنرال مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية للبنتاغون، وصل إلى الأراضي المحتلة يوم الجمعة لاطلاعه على العملية البرية في غزة والخطط العسكرية المقبلة.



ويجري الجنرال وكبار موظفيه اتصالات يومية مع أعضاء قسم التخطيط في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية وغيرهم من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. وفق التقرير.



وقال جيريمي بيني، المتخصص في شؤون الدفاع في الشرق الأوسط لدى شركة جينز، وهي شركة استخبارات دفاعية ومفتوحة المصدر في لندن: "قد لا يحتاج الإسرائيليون إلى إنهاء حربهم لأنها ستُفرض عليهم، لكنهم سوف يحاولون تصوير الأمر وكأنهم قاموا بأفضل عملية عسكرية في الوقت المتاح".