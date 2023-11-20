شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أجندة مزدحمة للجان النوعية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات اليوم الإثنين، لممارسة دورها الرقابي والتشريعي، من والمقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في نظر مشروع خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حمدي محمد حسن، أحمد العقاطي، محمد الصمودي بشأن عدم صرف مرتبات ومستحقات موظفي التشجير التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد استلام العمل حتى الآن بمحافظة الوادي الجديد، وبشأن تقنين أوضاع العمالة المؤقتة والخاصة بأعمال التشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

وتستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، فيما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء مجمع مدارس على قطعة أرض فضاء ملك الهيئة العامة الزراعية بمحطة غربلة التقاوى بميدان المؤسسة العمالية- مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن البدء في إنشاء مدرسة ثانوية في مجلس قروي الصوامعة- بمركز طهطا – محافظة سوهاج.

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا لمناقشة إستراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول تنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية هيكل الناتج المحلي لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الإجراءات التي اتخذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تيسير منح التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة، اجتماعا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم صلاحية المواد البترولية الموجودة داخل مستودع الجمعية التعاونية للبترول بمحافظة قنا، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم إدراج قرية النجوع (نجع الشيخ الشرقاوى، نجع غانم، نجع النخلة، نجع الزهرة) وكذلك بعض نجوع قرية الدهسة (نجع على بن أبى طالب) وعزبة الدواودة بمركز فرشوط - محافظة قنا، ضمن خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي بدون أسباب واضحة.

وتستكمل لجنة الطاقة والبيئة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم صلاحية المواد البترولية الموجودة داخل مستودع الجمعية التعاونية للبترول بمحافظة قنا، كما تستكمل مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم إدراج قرية النجوع (نجع الشيخ الشرقاوى، نجع غانم، نجع النخلة، نجع الزهرة) وكذلك بعض نجوع قرية الدهسة (نجع على بن أبى طالب) وعزبة الدواودة بمركز فرشوط - محافظة قنا، ضمن خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي بدون أسباب واضحة.

وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن المطالبة بتغطية ترعة البلد العمومية بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ - القليوبية حفاظا على أرواح المواطنين لمرورها وسط الكتلة السكنية وتعد الفاصل بين منطقة الخدمات بالقرية بالكامل.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعا لمناقشة خطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) للمرحلة القادمة في ضوء التعديلات الجديدة على قانون الهيئة الصادر بها القانون رقم 159 لسنة 2022.

وتناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن عدم الموافقة على استبدال المعهد الديني أسامة عبد المنعم، بكفور نجم مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية من المبنى القديم.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي فهمي إسماعيل، بشأن التعنت في نقل بعض العاملين داخل محافظة المنيا.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت زايد، بشأن قيام أحد المواطنين للحصول على معاش وقام بالعدول عن التقدم ويريد أن يأخذ الأوراق الخاصة به لإلغائها ووجود تعنت من قبل تأمينات قويسنا والتأمين الصحي بالمنوفية في إعطاء المواطن أوراقه، وقد تم توجيه الدعوة لوزارتي التضامن الاجتماعي – الصحة والسكان.

وتجتمع لجنة الإعلام والثقافة والآثار لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن استئناف أعمال التنقيب لمساحة (عشرة أفدنة) من أراضي قرية المقدام – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية لزم إنشاء مشروع إسكان اجتماعي.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن عدم صدور قرار اللجنة الدائمة للآثار بخصوص الاستغناء عن قطعة الأرض المملوكة للآثار بعزبة الشهيد بدير البرشا مركز ملوى ، بالإضافة إلى دور وزارة الآثار في تطوير المناطق الأثرية بمحافظة المنيا.

وتبحث لجنة النقل والمواصلات طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الضبع بشأن الحاجة إلى ازدواج الطريق المتفرع من الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مركز جهينة بمحافظة سوهاج، هذا بالإضافة إلى عدم وجود علامات إرشادية على الطريق.

كما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن ضعف جميع شبكات المحمول في جميع قرى المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا بتاريخ 24/10/2023، فيما تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الخزانات العلوية بمركزي ناصر وببا- محافظة بنى سويف.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن ضرورة رصف طريقي (المرور، المنشية) بمركز أبو قرقاص – محافظة المنيا، فضلاً عن رصف وإنارة طريق المحيط ابتداءً من قرية طهنشا مروراً بقرى (بني أحمد – المحرص – بني عبيد – حويد – جريس) انتهاءً بقرية نزلة جريس.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين درويش مرعي، إبراهيم عويس بشأن عدم البدء في إنشاء الملعب السباعي بمركز شباب قرنفيل التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية.

وأخيرا تتابع لجنة حقوق الإنسان آخر التطورات في قطاع غزة.