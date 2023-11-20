اعلن الاعلام الحربي في "حزب الل"، ان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، هاجم مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا للمرة الثانية بصاروخي بركان موقع مركز قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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