المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: هناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي

اشار المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الى ان "الجيش الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة"، موضحا ان "الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى". واكد ان "الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه".

واوضح في حديث لقناة "الجزيرة"، ان "هناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي ما عدا النازحين". واكد ان "الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه".