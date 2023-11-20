اشار المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الى ان "الجيش الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة"، موضحا ان "الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى". واكد ان "الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه".
واوضح في حديث لقناة "الجزيرة"، ان "هناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي ما عدا النازحين". واكد ان "الوضع كارثي في المستشفى الإندونيسي والاحتلال يكثف هجماته عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: هناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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