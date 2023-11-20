بدء تركيب المعدات النووية في الوحدة الثانية بمحطة الضبعة الكهروذرية

الشارقة - اميمة ياسر - قال أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية المصرية إن العمل بدأ في تركيب عناصر المعدات النووية في الوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية التي يتم بناؤها بالتعاون مع روساتوم.

وأشار الوكيل، إلى أن "عملية تركيب أجهزة توطين الذوبان (مصيدة الذوبان) بدأت في وحدة الطاقة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية".

ونوه الوكيل بأن العمل في المشروع يجري بوتيرة أسرع من المقرر، وهي تتفوق على المشاريع المماثلة الأخرى من خلال الإصرار والمثابرة والعمل الجاد المستمر".

من جانبه، قال أندريه بتروف رئيس شركة "أتومستروي اكسبورت"، خلال حفل البدء في تركيب المعدات النووية بوحدة الطاقة الثانية بمحطة الطاقة النووية، إنه وفقا للخطة سيتم صب أول خرسانة في قاعدة وحدة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة النووية قبل نهاية عام 2023.