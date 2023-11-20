لجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة الداخلية بالرابطة المارونية سلمت مساعدات مالية لابناء بلدة رميش الحدودية

سلّمت لجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة الداخلية في الرابطة المارونية مساعدات مالية وأربعمائة حصة غذائية لابناء بلدة رميش الحدودية الجنوبية. وقد تسلم هذه المساعدات التي ساهمت في توفيرها جمعية ST RAFKA MISSION OF HOPE AND MERCY برئاسة الاب اندريه مهنا، أضافة إلى معدات طبية واغاثية تولت تأمينها اللجنة الطبية في الرابطة بهمة رئيسها عبده جرجس.

ورأى المحامي لحود لحود، ان "كان لا بد للجنة أن تتحرك لتثبيت صمود أهلنا في القرى الحدودية، ولاسيما القرى المسيحية، باتخاذ خطوات عملية تساعد على تحقيق هذا الهدف، وذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة جورج الحاج في التاسع عشر من شهر تشرين الأول الماضي. وتم في هذا الاجتماع"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستليها خطوات من أجل تعزيز ثبات المواطنين في ارضهم التي تتعرض لقصف اسرائيلي متعمد يوقع الضحايا ويتسبب باضرار فادحة".

ولفت الى إن "الرابطة المارونية عبر لجنة الشؤون الاجتماعية والنشاطات الداخلية ستواصل العمل مع المخلصين والاصدقاء الأوفياء واعضائها من أجل دعم صمود الجنوبيين وفي مقدمهم المسيحيين منهم للبقاء في أرض الجدود وعدم النزوح عنها مهما اشتدت الصعوبات".