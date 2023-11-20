فادي مصري: لتحويل نقابة المحامين إلى قوة كبيرة يُضرب لها حساب على المستوى الوطني

أوضح نقيب المحامين الجديد فادي المصري، أن "أسس خطة العمل التي وضعتها ستتمحور حول دور النقابة الوطني والريادي لإنقاذ لبنان من خلال محاربة الجمود والشلل والفراغ في سبيل عودة الحياة الدستورية والإدارية والقضائية الصحيحة، بالإضافة إلى الدور النقابي باتجاه عصرنة النقابة وتحديثها لمواكبة العصر، ودور النقابة على صعيد مهنة المحاماة، المساعد لمكاتب المحاماة والمحامين لتمرير هذه الفترة الصعبة وتحضيرهم للمستقبل بمكاتب على مستوى التطور في العالم".

واشار في حديث لـ"صوت لبنان"، إلى ان "هذه المحاور تمثّل التحديات الأساسية امام نقابة المحامين من جميع النواحي الإدارية والمالية والتنظيمية، بالإضافة إلى متابعتها لملفين اساسيين يتعلّقان بالشأن العام، وهما ملف المرفأ وملف أموال المودعين لإيجاد استراتيجيات جديدة وإحراز التقدّم في هذا الإطار"، مؤكّدًا ان ما "يميّز الحياة النقابية الديمقراطية من تضامن بين المحامين بمحبة وتعاون وبتشابك الأيادي في لحظة انتخاب النقيب الجديد، وبتجيير النوايا والإرادات للعمل معًا ولتحويل النقابة إلى قوة كبيرة يُضرب لها حساب على المستوى الوطني".