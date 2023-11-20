أعلن وزير الدّفاع الأميركي ​لويد أوستن​، "أنّني وصلت للتو إلى ​كييف​، للقاء القادة الأوكرانيّين". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني هنا اليوم لإيصال رسالة مهمّة، وهي أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ ستواصل الوقوف إلى جانب ​أوكرانيا​، في كفاحها من أجل الحرّيّة ضدّ العدوان الرّوسي، الآن وفي المستقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي وصل إلى كييف: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا بكفاحها للحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.