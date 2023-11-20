مقتل 17 شخصا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي على منزلين في رفح

افادت قناة "الجزيرة"، عن "مقتل أكثر من 14 شخصا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي على منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة".

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية أن "الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين لعائلتي ضهير وأبو شلوف في رفح على رؤوس من فيهما، قرب مستشفى أبو يوسف النجار، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود العشرات تحت الركام".

وفي وقت لاحق أفادت تقارير بارتفاع عدد القتلى إلى 17 شخصا على الأقل.

وتحدثت تقارير عن مقتل 6 أشخاص باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك عن استهداف منزل عائلة قنديل في المغازي وسط القطاع.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدة منازل في شمال القطاع ووسطه مساء أمس الأحد.