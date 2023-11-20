"سرايا القدس": استهدفنا 7 آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات بمحاور التقدم في شمال غزة

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا استهدفنا 7 آليّات عسكريّة خلال اشتباكات الليلة الماضية، في محاور التّقدّم شمالي ​قطاع غزة​ في ​بيت حانون​ و​بيت لاهيا​ والصفطاوي وغرب مخيم جباليا"، بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي".

وكانت قد أعلنت "سرايا القدس"، أمس، "قصف قاعدة تسيلم العسكرية برشقة صاروخيّة مركّزة، وقصف تحشّدات للجيشش الإسرائيلي في بيارة مرتجى في حي الزيتون بقذائف الهاون النّظامي، وإصابتها بشكل مباشر".