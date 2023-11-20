ذكرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا استهدفنا 7 آليّات عسكريّة خلال اشتباكات الليلة الماضية، في محاور التّقدّم شمالي قطاع غزة في بيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا"، بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي".
وكانت قد أعلنت "سرايا القدس"، أمس، "قصف قاعدة تسيلم العسكرية برشقة صاروخيّة مركّزة، وقصف تحشّدات للجيشش الإسرائيلي في بيارة مرتجى في حي الزيتون بقذائف الهاون النّظامي، وإصابتها بشكل مباشر".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": استهدفنا 7 آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات بمحاور التقدم في شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.