بقصف وإطلاق نار عنيف .. جيش الإحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، المستشفى الإندونيسي في شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه، مما خلف شهداء وجرحى، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية، أن الجيش أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا.

وتحدثت تقارير فلسطينية عن سقوط 8 شهداء بقصف وإطلاق نار على المستشفى الإندونيسي، فيما أكد المدير الطبي بالمستشفى، إصابة طبيب بعد سقوط قذيفة إسرائيلية في ساحة المستشفى.

وذكر مدير الصحة الفلسطينية بغزة أن القوات الإسرائيلية تقصف قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي.

وقال الصحفي أنس الشريف في مقطع فيديو سجله داخل المستشفى الإندونيسي، إن قصف الاحتلال وإطلاق النار المتواصل على المستشفى إدى إلى سقوط قتلى وإصابات ودمار كبير.

وأضاف أن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار على كل من يحاول الخروج من المستشفى، وأن الوضع هناك خطير وصعب جدا.

وبحسب شهود العيان، أدى القصف الإسرائيلي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.