شكرا لقرائتكم خبر عن أعاصير سيبيريا.. قتلى ومصابون وخسائر مادية فادحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 3 أشخاص حتفهم، بعد أن ضربت أعاصير تبلغ سرعتها 38 مترًا في الثانية عدة مناطق في سيبيريا الروسية يوم الأحد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول محلي قوله، إن شخصين لقيا حتفهما بعد سقوط شجرة على سيارتهما في مدينة نوفوكوزنتسك، وأضافت وزارة الطوارئ في بيان، أن شخصًا ثالثًا لقي حتفه في منطقة ألطاي كراي، في حين أصيب 3 آخرون.

وقال سيرجي كوزنتسوف رئيس بلدية نوفوكوزنتسك، إن حالة الطوارئ أُعلنت في المدينة بعد أن دمرت الرياح القوية خطوطًا للكهرباء وألحقت أضرارًا بمبانٍ، وإن رياض الأطفال والمدارس المحلية ستغلق أبوابها اليوم الاثنين.

وأضاف أن حالة الطوارئ أُعلنت كذلك في مدينة بروكوبيفسك المجاورة.

انقطاع الكهرباء

وقال فرع شركة الكهرباء روسيتي في سيبيريا، إن الكهرباء انقطعت عن 294 تجمعًا سكنيًا منذ الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وأظهر مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، سقوط لافتة كبيرة على امرأة بالقرب من مركز للتسوق في نوفوكوزنتسك.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مسؤول محلي قوله إن المرأة نقلت إلى المستشفى، وقال كوزنتسوف إن عدد المصابين في المدينة بلغ 6 أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الرياح العاتية تسببت في أضرار بمناطق كيميروفو وكراسنويارسك ونوفوسيبيرسك وأومسك وألطاي كراي وجمهورية خاكاسيا.