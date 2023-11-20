أول تعليق من غوتيريش حول الهجمات الإسرائيلية على مدرستين أمميتين في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن صدمته الشديدة حيال الهجمات الإسرائيلية على مدرستين تابعتين للمنظمة الأممية في قطاع غزة.

وقال غوتيريش في نيويورك الأحد إن “عشرات الأشخاص بينهم الكثير من النساء والأطفال قُتِلُوا أو أُصِيْبُوا عندما كانوا يبحثون عن حماية في مباني الأمم المتحدة. أؤكد مجددا أنه لا يجوز المساس بمباني الأمم المتحدة”.

وأضاف غوتيريش :” هذه الحرب تتسبب كل يوم في سقوط عدد صاعق وغير مقبول من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال. يجب لهذا أن يتوقف”، وطالب جوتيريش مجددا بتوقف إنساني فوري لإطلاق النار، ووجه الشكر إلى حكومة قطر على وساطتها بين طرفي الحرب.

كان العديد من الأشخاص قُتِلُوا جراء سقوط قذيفة في إحدى المدرستين في مخيم جباليا شمال غزة أمس السبت. وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعلنت أن ما يصل إلى 7000 شخص كانوا لجأوا إلى المدرسة هربا من القصف الإسرائيلي.