استشهاد 17 شخصًا في قصف قوات الاحتلال لمنزلين برفح جنوبي قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين قرب مستشفى النجار برفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 17 شخصا.

كما قصفت قوات الاحتلال مدرسة تضم نازحين قرب المستشفى الإندونيسي، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ونقل إعلام فلسطيني عن مدير الصحة الفلسطينية، قوله إن قوات الاحتلال قصفت قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي، مشيرا إلى سقوط 8 شهداء في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بغزة.