الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 47 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 47 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية المحتلة، بينهم 13 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل أن تلغى تصاريحهم وينكل بهم ويضطرون للذهاب إلى الضفة بعد تقطع السبل بعودتهم إلى القطاع بعد طوفان الأقصى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر أمنية جنوب الضفة الغربية، إنه جرى اعتقال 21 شخصا من مدينة (الخليل) غالبيتهم من عائلة "القواسمي" المعروفة بالمحافظة، فيما جرى اعتقال 6 من محافظة (بيت لحم).

ومن منطقة "رام الله التحتا" في قلب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طالبة جامعية، وشابا آخر من قرية دير إبزيع غرب المحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية.

ومن الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من "نابلس"، و14 آخرين من "طولكرم" بينهم الـ(13) فلسطينيا السابق ذكرهم.

وفي سياق متصل وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة، هي الثانية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

وكتب أوستن، في منشور عبر منصة «اكس» للتواصل الاجتماعي: «لقد وصلت للتو إلى كييف للقاء القادة الأوكرانيين، أنا هنا اليوم لتوصيل رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية، الآن وفي المستقبل».

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يجتمع أوستن مع القادة الأوكرانيين، ليؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، ولإجراء محادثات رفيعة المستوى حول كيفية تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.