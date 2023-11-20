شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة لوزير البترول أمام "طاقة النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم مناقشة 6 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس وموجهة إلي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، حول عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين.

ويأتي في مقدمة طلبات الاحاطة، ذلك المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن عدم صلاحية المواد البترولية الموجودة داخل مستودع الجمعية التعاونية للبترول بمحافظة قنا، والنائب خالد أبو نحول بشأن عدم إدراج قرية النجوع نجع الشيخ الشرقاوى ، نجع غانم ، نجع النخلة ، نجع (الزهرة وكذلك بعض نجوع قرية الدهسه نجع على بن ابى طالب) وعزبة الدواودة بمركز فرشوط - محافظة قنا ، ضمن خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي بدون أسباب واضحة.

كما تنظر اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب أسامة المصري بشأن وجود بعض التجاوزات بمصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك في صورة عدم اكتمال الوزن المقرر لاسطوانة البوتاجاز والبيع المباشر للاسطوانات بالمخالفة للقواعد، والنائب محمد عبدالله زين بشأن عدم تفعيل الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية بنطاق مدينة إدكو بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمعرفة المشروعات الملحة والتي تستهدف تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمع، وطلب النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى وعزب السلام (زكى أفندى) - الجرادات - بلقطر - كوم القناطر - على حبيب - نصر الله - كوم سيف - جرار البحرية - الخمسين - الدسائسة - بريدان - الحاج حسين (حسين محمد - توابع قرية بسنتواى عزبة صبرى - العشرة - النجارين - سيدى عيسى ظهر سند - بلواكي - طناشي ، بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب راوية مختار بشأن استبعاد جزء كبير من قرية الوسطانية بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، من خطة توصيل الغاز الطبيعي.