شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف شبكات المحمول بعدد من المناطق أمام "اتصالات النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعاتها اليوم لمناقشة 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب حول ضعف شبكات المحمول بعدد من المناطق علي مستوي الجمهورية.

وشملت الطلبات، المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن ضعف جميع شبكات المحمول في جميع قرى المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا، النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تغير برج المحمول الموجود في الحي الأول بالمنطقة السادسة التجمع الخامس من حديد ستيل الي نخلة صناعية، والنائب خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك بجانب طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن ضعف شبكات جميع شركات المحمول بمركز ومدينة أجا وجميع القرى التابعة لها بمحافظة الدقهلية، والنائب حسن طارق عمار، بشأن عدم تغطية محور 30 يونيو بشبكات المحمول.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاص اللجنة البرلمانية بالتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.