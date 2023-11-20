شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد ينظم مؤتمرا حاشدا فى الوادى الجديد لدعم "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب المستقلين الجدد، مؤتمر حاشد بمحافظة الوادي الجديد، لدعمً المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة الداخلة، وذلك في إطار خطة الحزب لعقد مؤتمرات جماهيرية في مختلف المحافظات.

وأكد محمد مطاوع، أمين الحزب، أن هذا المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي لم يأتي من فراغ ولكنه جاء بناءً علي قناعة حزبية تامه بأفضلية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بما حققته الدولة المصرية علي مدار العشر سنوات.

وأضاف علي أن محافظة الوادي الجديد احدى المحافظات التي تحققت علي أرضها طفرة في مختلف المجالات التي تمس المواطن في المحافظة في الطرق والمشاريع الخدمية وتوشكي والزراعه .

وأكد "مطاوع" على أن الحزب سيظل في انعقاد متواصل لحين موعد الانتخابات، مناشدا كل المواطنين بالخروج للتعبير عن الشكر والامتنان وعن رغبتهم في استمرار مسيرة التنمية والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.



مؤتمر حزب المستقلين بالوادي الجديد مؤتمر حزب المستقلين بالوادي الجديد