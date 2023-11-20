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حزب المستقلين الجدد ينظم مؤتمرا حاشدا فى الوادى الجديد لدعم "السيسى"

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القاهرة - سامية سيد - عقد حزب المستقلين الجدد، مؤتمر حاشد بمحافظة الوادي الجديد، لدعمً المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة الداخلة، وذلك في إطار خطة الحزب لعقد مؤتمرات جماهيرية في مختلف المحافظات.

وأكد محمد مطاوع، أمين الحزب، أن هذا المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي لم يأتي من فراغ ولكنه جاء بناءً علي قناعة حزبية تامه بأفضلية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بما حققته الدولة المصرية علي مدار العشر سنوات.

وأضاف علي أن محافظة الوادي الجديد احدى المحافظات التي تحققت علي أرضها طفرة في مختلف المجالات التي تمس المواطن في المحافظة في الطرق والمشاريع الخدمية وتوشكي والزراعه .

وأكد "مطاوع" على أن الحزب سيظل في انعقاد متواصل لحين موعد الانتخابات، مناشدا كل المواطنين بالخروج للتعبير عن الشكر والامتنان وعن رغبتهم في استمرار مسيرة التنمية والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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مؤتمر حزب المستقلين بالوادي الجديد 

 

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جانب من المشاركة بالمؤتمر الجماهيري

 

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مشاركة واسعة لأهالي الوادي الجديد 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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