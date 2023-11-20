شكرا لقرائتكم خبر عن 13 سؤالا وإجابة تكشف ضمانات النزاهة فى الانتخابات الرئاسية 2024.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ضمانات النزاهة فى الانتخابات الرئاسية 2024"، استعرض خلاله 13 سؤالا وإجابة تكشف كيفية تفادى المشكلات لعدم التأثير فى نزاهة الانتخابات، حيث أن الدستور والقانون وضعا 26 عنصرا ضوابط لعملية التصويت، خاصة وأن هناك أيام قليلة تفصلنا عن بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين، حيث يدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.

وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على ضمانات النزاهة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تعتبر الرقابة على الانتخابات من جانب الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمواطنون، والمراقبون المحليون والدوليون، بمثابة آلية أخرى هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات، حيث تسهم هذه الآلية في اكتشاف وتفادي المشكلات التي يمكن أن تؤثر على نزاهة الانتخابات، كما أنها تضمن إخضاع الاطراف الفاعلة في العملية الانتخابية إلى مبدأ المحاسبة، وتعزز من شفافية الانتخابات، وتضفي الشرعية على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني من قبل الجميع.

وإليكم التفاصيل كاملة:

ضمانات النزاهة فى الانتخابات الرئاسية 2024.. 13 سؤالا وإجابة تكشف كيفية تفادى المشكلات لعدم التأثير فى نزاهة الانتخابات.. والدستور والقانون وضعا 26 عنصرا ضوابط لعملية التصويت.. وعقوبات مغلظة حال المخالفة

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