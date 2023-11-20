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"شباب المصريين بالخارج" يدعو أبناء الجالية المصرية للمشاركة بانتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن الجالية المصرية في قطر، ستخرج بكثافة كبيرة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

وأوضح أنه عقد لقاء مطول، اليوم الاثنين، مع أعضاء الاتحاد من المصريين المقيمين بدولة قطر، وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعها اتحاد شباب المصريين بالخارج لحث أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .

 

وطالب حسين، أعضاء الاتحاد بدولة قطر بتشجيع جميع المصريين المقيمين في دولة قطر في محيطهم على النزول للتصويت، لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي ستجري بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

 

من جهته، قال محمد شحاتة، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، بدولة قطر، إن الجالية المصرية بقطر ستثبت للعالم كله وقوفها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، وذلك رداً للجميل للرئيس السيسي، الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الشعب المصري.

 

ومن جانبهم، أكد أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة قطر، أن أبناء الجالية المصرية يقفون صفا واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نجح في الحفاظ على الدولة المصرية من مخططات إسقاطها، وسط منطقة تموج بالمؤامرات والصراعات.

 

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اجتماع المصريين بالخارج

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خلال اجتماع المصريين بالخارج

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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