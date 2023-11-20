إنقاذ مواطنين احتجزتهما الثلوج على طريق الأرز/عيناتا وإخلاء مواطنين من مبان سكنية بجبيل بسبب غزارة السيول

أنقذ عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً مواطِنين احتجزتهما الثلوج داخل سيارتين رباعيتي الدفع وبيك أب على طريق الأرز/عيناتا عند الغرفة الفرنسية، وقد استغرق تنفيذ المهمة أكثر من ست ساعات من العمل المتواصل خلال الليل الى أن تم إيصالهما الى بر الأمان.

توازيا نفذ عناصر الدفاع المدني في المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية خلال الـ24 ساعة الماضية 99 مهمة تخللها عمليات إنقاذ لمواطنين احتجزوا داخل سياراتهم بسبب غزارة السيول على طرقات العديد من المناطق اللبنانية، اخلاء مواطنين من منازلهم بعد أن اجتاحتها السيول في عدد من مناطق قضاء جبيل، سحب أشجار تسببت بقطع الطرقات في بعقلين، كسروان، المتن الاعلى، بيروت وفتح طرقات غمرتها الاتربة والوحول والانهيارات الصخرية في كسروان، جبيل، الجنوب النبطية.

كما نفذ العناصر مهمات اطفاء وإسعاف في العديد من المناطق اللبنانية. ويواصل العناصر العمل على تلبية نداءات الإغاثة في كافة الظروف والأوضاع فور ورود البلاغ على رقم غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني الرقم 125.